Diane Keaton è morta di polmonite, lo rivela la famiglia

Diane Keaton è morta di polmonite. Lo ha reso noto la famiglia ringraziando gli ammiratori dell'attrice per i messaggi di sostegno ricevuti negli ultimi giorni. "La famiglia Keaton è grata per i messaggi di amore e sostegno ricevuti per conto di Diane che è morta l'11 ottobre di polmonite", si legge nel comunicato diffuso dalla famiglia attraverso il settimanale People. I familiari hanno chiesto ai fan di destinare eventuali donazioni a una organizzazione per la cura degli animali che stava a cuore alla star di 'Io e Annie'.