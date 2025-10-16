Mercoledì 15 Ottobre 2025

Gli italiani e la Brexit

Pietro Romano
Gli italiani e la Brexit
Diane Keaton è morta di polmonite, lo rivela la famiglia
16 ott 2025
16 ott 2025
Diane Keaton è morta di polmonite, lo rivela la famiglia

Donazioni a centro per cura degli animali che le stava a cuore

Donazioni a centro per cura degli animali che le stava a cuore

Donazioni a centro per cura degli animali che le stava a cuore

Diane Keaton è morta di polmonite. Lo ha reso noto la famiglia ringraziando gli ammiratori dell'attrice per i messaggi di sostegno ricevuti negli ultimi giorni. "La famiglia Keaton è grata per i messaggi di amore e sostegno ricevuti per conto di Diane che è morta l'11 ottobre di polmonite", si legge nel comunicato diffuso dalla famiglia attraverso il settimanale People. I familiari hanno chiesto ai fan di destinare eventuali donazioni a una organizzazione per la cura degli animali che stava a cuore alla star di 'Io e Annie'.

