Diamondback compra Endeavor per 26 miliardi, nasce big energia

Diamondback Energy ha raggiunto un accordo per acquistare il produttore di petrolio e gas del Texas Endeavor Energy Resources per 26 miliardi di dollari in azioni e contanti. Dall'unione nasce un colosso del bacino Permiano. L'accordo è l'ultimo in ordine temporale di una serie di intese che stanno trasformando l'industria energetica americana. Negli ultimi quattro mesi Exxon Mobil ha acquistato Pioneer Resources per 60 miliardi, Chevron ha rilevato Hess per 53 miliardi e Occidental Petroleum ha comprato CrownRock per 10,8 miliardi.