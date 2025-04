Dialogo tra la Santa Sede e Lavrov: focus sulla guerra in Ucraina e impegno umanitario

Si è svolto oggi un colloquio telefonico tra mons. Paul R. Gallagher, segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, e Sergey Lavrov, ministro degli Affari esteri della Federazione Russa. "Il dialogo - riferisce un comunicato della Sala stampa della Santa Sede - è stato dedicato al quadro generale della politica mondiale, con particolare attenzione alla situazione della guerra in Ucraina e ad alcune iniziative volte a fermare le azioni belliche". "È stata anche ribadita la disponibilità della Santa Sede a continuare l'impegno umanitario nelle questioni riguardanti lo scambio di prigionieri", aggiunge la nota. Infine, "sono state esaminate anche alcune questioni relative alla vita religiosa e, in particolare, alla situazione della Chiesa cattolica nella Federazione Russa".