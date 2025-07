Di Caprio acquista l'isola di Guafo in Cile per preservarla

"L'insostituibile Isola di Guafo in Cile è ora protetta dall'estrazione del carbone, dal disboscamento e da altre industrie distruttive". Così l'attore Leonardo Di Caprio ha confermato sui suoi social l'acquisto attraverso la fondazione Rewild a lui legata di una delle più importanti riserve di biodiversità appartenente all'arcipelago cileno di Chiloé, nell'oceano Pacifico.

La celebre star di Hollywood, non nuova a iniziative a favore dell'ambiente, ha spiegato che l'iniziativa è stata resa possibile "grazie al recente acquisto da parte di un privato, di Rewild e dei suoi partner" - tra i quali la Rotschild Foundation - e che in questo modo "è stata garantita la conservazione per sempre di quest'area chiave per la biodiversità".

Lo stesso Di Caprio precisa nella sua pubblicazione - accompagnata dalle foto di una spiaggia e di un pinguino dell'isola - che il prossimo passo adesso sarà quello di "donare la proprietà al governo cileno per convertirla in un Parco Nazionale, garantendo così la conservazione di questo luogo vitale per le generazioni future".

Lontano dal cinismo del personaggio magistralmente interpretato nel Lupo di Wall Street, il 51enne attore statunitense riferisce inoltre che l'isola di circa 197 km2, in vendita dal 2020 per 20 milioni di dollari sul sito Private Islands, "ospita importanti popolazioni riproduttive di uccelli marini, tra cui la più grande colonia riproduttiva al mondo di berte fuligginose, che migrano per oltre 64.000 chilometri dall'emisfero australe a quello settentrionale ogni anno" e che "vanta anche la presenza di pinguini di Magellano e di una popolazione riproduttiva di lontre marine in via di estinzione".