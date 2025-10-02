Giovedì 2 Ottobre 2025

Dare risposte ai moderati

Raffaele Bonanni
Dare risposte ai moderati
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero 3 ottobreFlotilla ultime notizieProteste FlotillaItaliani FlotillaVarriale licenziatoAttentato Manchester
Acquista il giornale
Ultima oraDevastate Officine Torino, domani Bezos e Von der Leyen
2 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Devastate Officine Torino, domani Bezos e Von der Leyen

Devastate Officine Torino, domani Bezos e Von der Leyen

In 200 a volto coperto. Allontanati dalla Polizia

In 200 a volto coperto. Allontanati dalla Polizia

In 200 a volto coperto. Allontanati dalla Polizia

Lo spezzone antagonista del corteo a Torino - al quale stanno partecipando oltre ventimila persone contro il blocco della Flotilla - si è staccato dalla manifestazione e ha devastato le Ogr (Officine grandi riparazioni) dove domani sono attesi per una serie di incontri la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, John Elkann e Jeff Bezos. In circa duecento a volto coperto hanno sfondato i cancelli e vetri, divelto fioriere e porte, distrutto sedie e tavoli con aste, torce e fumogeni. Minacciati i giornalisti che filmavano ciò che stava accadendo. I manifestanti sono stati poi allontanati dalla Polizia.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata