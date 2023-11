Designati relatori per Manovra e Decreto Anticipi, Senato in azione I relatori per l'esame della Legge di Bilancio e del decreto Anticipi sono stati designati: Guido Quintino Liris, Elena Testor e Dario Damiani per il primo provvedimento, Vita Maria Nocco, Claudio Borghi e Dario Damiani per il secondo. Lo comunica il presidente della Commissione Bilancio, Nicola Calandrini.