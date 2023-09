DeSantis, 'Non è nel nostro interesse l'adesione di Kiev alla Nato' Il governatore della Florida Ron DeSantis si è detto contrario all'adesione dell'Ucraina alla NATO, affermando che non ritiene sia nell'interesse della sicurezza americana. Ha sottolineato che l'adesione comporterebbe un aumento degli obblighi senza benefici in cambio.