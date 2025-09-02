'Dermer, accordo parziale per gli ostaggi non è escluso'

Secondo una fonte qualificata di Channel 13, il ministro e capo negoziatore Ron Dermer (oltre che principale consigliere di Beymin Netanyahu) ha detto ai Paesi mediatori che Israele non ha escluso un accordo di liberazione parziale degli ostaggi con Hamas. Aggiungendo di non dare troppo peso alle dichiarazioni pubbliche provenienti da Israele sull'intesa per i rapiti o all'insistenza dichiarata da Gerusalemme di essere interessata solo a un accordo globale alle proprie condizioni. Il report di Channel 13 non ha chiarito a quale dei tre principali mediatori - Stati Uniti, Egitto e Qatar - Dermer abbia comunicato questo messaggio.