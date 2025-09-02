Martedì 2 Settembre 2025

Ringhio di pace: “Io la giocherei”

Doriano Rabotti
Ringhio di pace: “Io la giocherei”
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Emilio FedePutin CinaSinner-MusettiCiro GrilloScioperi settembre 2025Treno Kim Jong Un
Acquista il giornale
Ultima ora'Dermer, accordo parziale per gli ostaggi non è escluso'
2 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. 'Dermer, accordo parziale per gli ostaggi non è escluso'

'Dermer, accordo parziale per gli ostaggi non è escluso'

Media: 'Non date peso a dichiarazioni pubbliche di Israele'

Media: 'Non date peso a dichiarazioni pubbliche di Israele'

Media: 'Non date peso a dichiarazioni pubbliche di Israele'

Secondo una fonte qualificata di Channel 13, il ministro e capo negoziatore Ron Dermer (oltre che principale consigliere di Beymin Netanyahu) ha detto ai Paesi mediatori che Israele non ha escluso un accordo di liberazione parziale degli ostaggi con Hamas. Aggiungendo di non dare troppo peso alle dichiarazioni pubbliche provenienti da Israele sull'intesa per i rapiti o all'insistenza dichiarata da Gerusalemme di essere interessata solo a un accordo globale alle proprie condizioni. Il report di Channel 13 non ha chiarito a quale dei tre principali mediatori - Stati Uniti, Egitto e Qatar - Dermer abbia comunicato questo messaggio.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

OstaggiHamas