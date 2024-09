Delpero, 'agli Oscar sono una outsider che ha lavorato sodo'

Maura Delpero è felice certamente e anche saggia però. "Sono una outsider, insieme a Vermiglio ci saranno film meravigliosi da tutto il mondo ed è difficile dire come finirà, ma - dice la regista che con il suo film è designata dall'Italia agli Oscar - io vado avanti sapendo di aver lavorato sodo, di essere serena, di avere tanti feedback positivi dagli spettatori. Ho vissuto come donna, estranea al mondo del cinema, limitazioni tremende e guadagnato però un mio baricentro. Ringrazio Sorrentino per la generosità delle sue parole".