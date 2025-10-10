Venerdì 10 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nobel per la PaceAccordo GazaManovra 2026Guerra UcrainaMaria Cristina GalloMeteo weekend
Acquista il giornale
Ultima oraDella Valle 'noi rispettati, pm venga a vedere aziende'
10 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Della Valle 'noi rispettati, pm venga a vedere aziende'

Della Valle 'noi rispettati, pm venga a vedere aziende'

Patron Tod's, Made in Italy va tutelato altrimenti danni enormi

Patron Tod's, Made in Italy va tutelato altrimenti danni enormi

Patron Tod's, Made in Italy va tutelato altrimenti danni enormi

"Il nostro è un gruppo rispettato nel mondo, facciamo dei valori etici una bandiera. Non siamo quelle porcheriole. Il pm Paolo Storari venga a vedere le nostre aziende". Diego Della Valle commenta così la richiesta di amministrazione giudiziaria avanzata dalla Procura di Milano per Tod's spa con l'accusa di aver agevolato il caporalato lungo la propria filiera. "Questa mancanza di rispetto per la nostra reputazione è una vergogna", sottolinea nel corso di una conferenza stampa in cui ha chiesto rispetto per il Made in Italy: "metterlo in discussione con leggerezza crea danni enormi. Si legiferi in fretta per tutelarlo".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Made in Italy