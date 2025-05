Delegazioni estere a Roma: omaggio alla tomba di Papa Francesco

"Un altro quadrante di grande impegno nelle prossime ore è quello di Santa Maria Maggiore, perché abbiamo notizie che diverse delegazioni estere che arriveranno a Roma per assistere alla cerimonia di insediamento di Leone XIV vorranno rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco". Lo ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. "Metteremo in campo misure che possano garantire - ha spiegato - sia la normale fruizione delle strade per i cittadini sia che queste visite avvengano in assoluta sicurezza".