Delegazione M5s al Budapest Pride, "Orban non ci spaventa"

"Sto per andare con altri tre colleghi M5s del Senato al Budapest Pride dove troveremo anche la delegazione degli europarlamentari con Carolina Morace. In tutto saremo in sei del Movimento. Cosa ci aspettiamo? La rivendicazione di diritti calpestati per legge e di fare argine affinché il modello Orban non si espanda ulteriormente in Europa. L'arroganza di Orban, che pensa di poter andare contro il diritto internazionale, non ci spaventa". Lo dice la senatrice Alessandra Maiorino, responsabile diritti del Movimento.