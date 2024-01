Definitivo ergastolo a Oseghale per omicidio di Pamela

Nessuno sconto di pena: è definitivo l'ergastolo per Innocent Oseghale, accusato di omicidio e violenza sessuale per la morte di Pamela Mastropietro, la 18enne uccisa a Macerata il 30 gennaio 2018. Lo hanno deciso i giudici di Cassazione. "E' ciò che mi aspettavo da sei anni. E' quello che speravo, la mia battaglia non finisce qui su eventuali altre responsabilità". Lo ha detto Alessandra Verni, la madre di Pamela Mastropietro dopo la sentenza della Cassazione. La donna è apparsa visibilmente commossa.