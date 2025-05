Decreto sicurezza: confermato voto al relatore, opposizioni insorgono

Le Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera confermano il voto sul mandato al relatore per il decreto sicurezza alle ore 17, applicando quindi una tagliola sui tempi degli interventi per gli emendamenti. E' questo l'orientamento che sarebbe emerso dall'ufficio di presidenza delle Commissioni convocato dopo che il centrosinistra aveva chiesto tempi più congrui per l'esame delle proposte di modifica. Insorgono le opposizioni: "E' uno strappo inaccettabile e inaudito", commentano i parlamentari di Pd-M5s-Avs-Iv-Più Europa.