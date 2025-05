Decreto Sicurezza al Senato: discussione e emendamenti in programma

Martedì 3 giugno arriverà il decreto Sicurezza al Senato. Alle 13.30 si prevede l'avvio della discussione nelle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Palazzo Madama. Alle 15 è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione. Alle 16 dovrebbe prendere il via l'esame degli emendamenti. Alle 17 comincerà in Aula la discussione generale sul provvedimento. E' questo il timing previsto per il testo che adesso è ancora alla Camera e che è stato illustrato nel corso della riunione congiunta delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del Senato.