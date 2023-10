Decreto Caivano, reato di stesa entra in Mantovano

Nel decreto legge Caivano "il governo immagina di inserire disposizioni suggerite dagli operatori del territorio: in particolare, una pratica abbastanza diffusa è la cosiddetta stesa, ossia procedere in armi sparando a dimostrazione di una sorta di predominio sul territorio. Finora era una aggravante rispetto ad altri reati, ora immaginiamo di trasformarla in un delitto autonomo, che verrà punto in sé". Lo ha confermato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, durante la presentazione a Palazzo Chigi del progetto di riqualificazione del centro Delphinia.