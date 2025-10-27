Decine di droni ucraini contro Mosca

Decine di droni ucraini hanno preso di mira stanotte Mosca, secondo il sindaco Sergey Sobyanin citato dai media locali. Le difese aeree russe hanno abbattuto finora circa 30 velivoli, riposta da parte sua l'agenzia di stampa Tass.

Gli aeroporti moscoviti di Domodedovo e Zhukovsky hanno temporaneamente sospeso le operazioni in risposta alla minaccia. Esplosioni sono state segnalate in diverse parti della capitale e nella regione circostante, secondo i canali Telegram russi. Non sono state segnalate vittime, mentre un incendio sarebbe scoppiato in un deposito di petrolio a Serpukhov.

Ieri i raid russi su Kiev hanno causato almeno tre morti e oltre 30 feriti nella notte. Il capo di stato maggiore Valery Gerasimov ha annunciato che il 21 ottobre Mosca ha testato con successo il nuovo missile da crociera Burevestnik, un vettore a propulsione nucleare capace di trasportare testate atomiche.