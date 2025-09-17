Mercoledì 17 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Decaro incontra sindacati, 'puntare su formazione lavoratori'
17 set 2025
17 set 2025
Decaro incontra sindacati, 'puntare su formazione lavoratori'

"Nel programma per la Puglia 2030 che stiamo scrivendo vogliamo partire dalle politiche attive del lavoro che guardino alla transizione occupazionale che sta investendo il settore industriale. Si dovrà puntare ad interventi importanti sul fronte della formazione dei lavoratori e dell'attrattività del territorio per nuovi insediamenti, partendo dalla conoscenza di base delle competenze da impiegare e da valorizzare". Lo ha dichiarato l'europarlamentare e candidato per il centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia, Antonio Decaro, a margine dell'incontro che ha svolto oggi con i segretari regionali delle organizzazioni sindacali Gigia Bucci (Cgil), Gianni Ricci (Uil) e Antonio Castellucci (Cisl). L'incontro rientra tra le iniziative per l'elaborazione del programma "della Puglia 2030 della coalizione progressista". Decaro ha evidenziato che "i dati sull'occupazione pugliese da diverso tempo attestano una tendenza positiva dovuta anche al lavoro fatto in questi anni dalla Regione, dai sindacati, dalle imprese e dai luoghi della formazione. Ciononostante, non mancano i coni d'ombra in alcuni settori e in alcuni territori".

