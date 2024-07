Decaro, comuni hanno fatto gare per 34 miliardi sui 40 assegnati

"I numeri a nostra disposizione ci dicono che i comuni hanno speso 34 miliardi di euro per gare sui 40 che ci sono stati dati per il Pnrr. I cantieri nei comuni e nelle città sono a pieno regime, i numeri del Siope ci informano che nel 2023 le risorse per investimenti sono state pari a 16,3 miliardi, quindi con quasi un raddoppio rispetto all'anno prevedente. Nel primo trimestre del 2024 nell'ambito delle risorse investite c'è stato un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente del 36%. Ebbene, questo mi sembra un quadro più che incoraggiante, nel senso che i sindaci hanno fatto il loro mestiere". Lo ha ricordato nel suo intervento il presidente dell'Anci Antonio Decaro parlando a Missione Italia, evento organizzato dall'Anci dedicato al Pnrr per i Comuni e le Città.