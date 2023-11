Debito rende vulnerabili, Bankitalia, spazi ridotti in caso shock

La decisione di attuare una manovra espansiva, accompagnata da un piano di privatizzazioni, implica che il rapporto tra il debito pubblico e il Pil diminuirà solo marginalmente nel prossimo triennio. L'elevato livello del rapporto è un elemento di vulnerabilità per il Paese; riduce le possibilità di reagire a eventuali shock avversi e aumenta il costo del debito anche per i prenditori privati, con conseguenze negative sulla competitività dell'intera economia italiana. Così ha dichiarato il vice capo dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, Andrea Brandolini, in audizione sulla manovra.