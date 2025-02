Debito pubblico sotto i 3.000 miliardi a dicembre grazie al calo delle disponibilità del Tesoro

Il debito pubblico torna sotto i 3.000 miliardi a dicembre grazie al calo delle disponibilità liquide del Tesoro. Il debito al 31 dicembre 2024 - rende noto la Banca d'Italia nella pubblicazione sulla finanza pubblica, era pari a 2.965,7 miliardi, in aumento di 97,3 miliardi rispetto a un anno prima ma in flessione dal record segnato a novembre a 3.005,2 miliardi.

A far salire il debito rispetto all'anno precedente è un fabbisogno di 105,7 miliardi. Ma a compensare l'aumento su anno, e a far scendere il debito rispetto a novembre, è la voce delle disponibilità liquide del Tesoro che si riducono a 37,6 miliardi: 12,3 miliardi in meno rispetto a dicembre 2023, e quasi dimezzate (-26,29 miliardi) rispetto a novembre 2024 quando erano a 63,9 miliardi.