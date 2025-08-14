Mercoledì 13 Agosto 2025

Leader Ue alla prova dell’unità

Pierfrancesco De Robertis
14 ago 2025
Debito pubblico record, a giugno a 3.070,7 miliardi

Bankitalia, è aumentato di 18 miliardi su maggio

Lo scorso giugno il debito delle Amministrazioni pubbliche è aumentato di 18 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.070,7 miliardi. Lo comunica Bankitalia.

L'incremento riflette il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (16,4 miliardi), la crescita delle disponibilità liquide del Tesoro (0,8 miliardi, a 47), nonché l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (0,8 miliardi).

