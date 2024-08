Deadpool e Inside Out dominano incontrastati il botteghino

Podio invariato nella classifica del botteghino del fine settimana, dove Deadpool & Wolverine domina, come d'altra parte nel resto del mondo, gli incassi. In due settimane dall'uscita nelle nostre sale, la pellicola con protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman ha raccolto nel fine settimana altri 2,6 milioni di euro portando il totale degli incassi a superare i 12 milioni di euro. Contribuendo al successo globale che ha portato il box office totale a 824 milioni, secondo miglior incasso dell'anno, anche se la rincorsa a Inside Out 2, che ha superato 1,5 miliardi, è quasi impossibile. Anche in Italia il film di animazione targato Disney-Pixar continua a macinare incassi e con altri 500mila euro (501,49) raccolti nel week end ha fatto salire il totale del botteghino vicino a quota 45 milioni di euro (44.374.99) in 7 settimane. Medaglia di bronzo sul podio degli incassi resta Twisters, il disaster movie che è la nuova versione del blockbuster del 1996 ambientato nei giorni nostri, Twister. La pellicola prodotta dagli artefici delle saghe di Jurassic Park, Bourne e Indiana Jones ha incassato nel week end 126mila euro e alla terza settimana in cartellone ha raccolto un totale di 1 milione 277mila euro. Si piazzano invece immediatamente sotto il podio le new entry della settimana. È infatti arrivato anche in Italia il Born pink delle Blackpink, il film del tour del gruppo K-pop tutto al femminile che ha conquistato i fan a livello globale. Uscito da 5 giorni, nel week end ha raccolto oltre 125mila euro, piazzandosi al quatro posto della top ten cinematografica, sopra l'intramontabile Signore degli anelli del 2021 che sì è piazzato quinto in classifica con quasi 118mila euro di raccolta nel weekend. Tra le new entry si piazza sesto Miller's Girl con Martin Freeman e Jenna Ortega (circa 99mila euro), seguito da Le avventure di Jim Bottone, il fantasy tratto da Michael Ende (circa 46mila euro), l'horror The Well, diretto da Federico Zampaglione (45mila euro circa). Nonostante le pellicole di grido, gli incassi settimanali sono tuttavia risultati in calo del 7% rispetto al weekend precedente. Anche nel confronto annuale, il totale del botteghino risulta in calo del 39,45%.