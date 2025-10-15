De Niro e Pacino insieme per Moncler

Per la prima volta insieme in una campagna, le due leggende del cinema Al Pacino e Robert De Niro sono protagoniste di 'Warmer together' di Moncler, che parla dei valori del brand, del sapere che il vero calore non è solo protezione dal freddo, ma creare relazioni autentiche tra le persone.

"Per decenni - dice Remo Ruffini, presidente e ceo del brand - Moncler è stato sinonimo di piumini e di inverno, ma ho sempre pensato e voluto che il brand rappresentasse qualcosa di più profondo. Da oltre 70 anni, infatti, le emozioni e il calore dello stare insieme hanno guidato ogni nostra scelta, e come un filo hanno saputo unire simbolicamente ogni prodotto e ogni messaggio. Warmer Together, attraverso la storia di amicizia tra Al Pacino e Robert De Niro, è un messaggio forte di affetto e vicinanza, valori che ci rendono migliori".

Scattata a New York dal celebre ritrattista Platon, la campagna si articola in una serie di ritratti in bianco e nero e di brevi filmati girati dietro le quinte, che raccolgono i pensieri dei due amici su temi come l'amicizia, il rispetto, le relazioni e la fiducia. "Il calore non viene mai da fuori, è un'emozione che nasce dentro di noi" dice Robert De Niro, "L'amicizia è la cosa più grande che si possa vivere. Gli amici sono le persone con cui condividi la vita. È qualcosa che nasce spontaneamente. È il condividere lo stesso senso della vita" chiosa Al Pacino.

Ad accompagnare la campagna, la voce dell'artista e ambassador di Moncler Tobe Nwigwe che, insieme alla moglie Fat, ha realizzato una nuova versione del classico di Bill Withers 'Lean on Me', inno senza tempo all'amicizia, alla solidarietà e al sostegno reciproco nei momenti difficili.