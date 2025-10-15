Martedì 14 Ottobre 2025

Gli italiani e la Brexit

Pietro Romano
Gli italiani e la Brexit
Ultima ora
Ultima oraDe Niro e Pacino insieme per Moncler
15 ott 2025
  3. De Niro e Pacino insieme per Moncler

Le due leggende del cinema per la prima volta in una campagna

Per la prima volta insieme in una campagna, le due leggende del cinema Al Pacino e Robert De Niro sono protagoniste di 'Warmer together' di Moncler, che parla dei valori del brand, del sapere che il vero calore non è solo protezione dal freddo, ma creare relazioni autentiche tra le persone.

"Per decenni - dice Remo Ruffini, presidente e ceo del brand - Moncler è stato sinonimo di piumini e di inverno, ma ho sempre pensato e voluto che il brand rappresentasse qualcosa di più profondo. Da oltre 70 anni, infatti, le emozioni e il calore dello stare insieme hanno guidato ogni nostra scelta, e come un filo hanno saputo unire simbolicamente ogni prodotto e ogni messaggio. Warmer Together, attraverso la storia di amicizia tra Al Pacino e Robert De Niro, è un messaggio forte di affetto e vicinanza, valori che ci rendono migliori".

Scattata a New York dal celebre ritrattista Platon, la campagna si articola in una serie di ritratti in bianco e nero e di brevi filmati girati dietro le quinte, che raccolgono i pensieri dei due amici su temi come l'amicizia, il rispetto, le relazioni e la fiducia. "Il calore non viene mai da fuori, è un'emozione che nasce dentro di noi" dice Robert De Niro, "L'amicizia è la cosa più grande che si possa vivere. Gli amici sono le persone con cui condividi la vita. È qualcosa che nasce spontaneamente. È il condividere lo stesso senso della vita" chiosa Al Pacino.

Ad accompagnare la campagna, la voce dell'artista e ambassador di Moncler Tobe Nwigwe che, insieme alla moglie Fat, ha realizzato una nuova versione del classico di Bill Withers 'Lean on Me', inno senza tempo all'amicizia, alla solidarietà e al sostegno reciproco nei momenti difficili.

© Riproduzione riservata