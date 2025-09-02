De Luca, non ostacolerò costruzione coalizione dei progressisti

"Io non ostacolerò il processo di costruzione di una coalizione progressista, mi sembrerebbe un atteggiamento miserabile. Farò il mio dovere come sempre, anche perchè l'alternativa in Campania, se è quella di cui si parla nel centro destra, fa piangere, fa pena. Io non ostacolerò in nulla la realizzazione di una coalizione progressista, ma non rinuncio alla ragione critica". Lo dice Vincenzo De Luca, governatore della Campania, intervistato da Rtl 102.5.
"In ogni caso - aggiunge - prima dell'approvazione del programma non esprimo il mio consenso nei confronti di nessuno. Nessun veto nei confronti di nessuno ma ditemi, per cortesia, che cosa volete fare per la Campania".