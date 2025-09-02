Lunedì 1 Settembre 2025

Ringhio di pace: “Io la giocherei”

Doriano Rabotti
Ringhio di pace: "Io la giocherei"
De Luca, non ostacolerò costruzione coalizione dei progressisti
2 set 2025
2 set 2025
  3. De Luca, non ostacolerò costruzione coalizione dei progressisti

De Luca, non ostacolerò costruzione coalizione dei progressisti

'Alternativa fa pena, ma nessun consenso prima del programma'

'Alternativa fa pena, ma nessun consenso prima del programma'

'Alternativa fa pena, ma nessun consenso prima del programma'

"Io non ostacolerò il processo di costruzione di una coalizione progressista, mi sembrerebbe un atteggiamento miserabile. Farò il mio dovere come sempre, anche perchè l'alternativa in Campania, se è quella di cui si parla nel centro destra, fa piangere, fa pena. Io non ostacolerò in nulla la realizzazione di una coalizione progressista, ma non rinuncio alla ragione critica". Lo dice Vincenzo De Luca, governatore della Campania, intervistato da Rtl 102.5.

"In ogni caso - aggiunge - prima dell'approvazione del programma non esprimo il mio consenso nei confronti di nessuno. Nessun veto nei confronti di nessuno ma ditemi, per cortesia, che cosa volete fare per la Campania".

