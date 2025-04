De Luca ironizza sulla sentenza: incostituzionale il terzo mandato in Campania

"Dopo il pronunciamento dell'Alta, anzi Altissima, Corte, si apre in Italia una stagione politica di alto valore ideale, morale e istituzionale…. Ma nessuno si faccia distrarre dal lavoro!". Lo scrive il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ironizzando sulla sentenza che ieri ha dichiarato incostituzionale il terzo mandato in Campania. De Luca diffonde un elenco di una ventina di punti operativi - primo, le liste d'attesa in sanità - sui quali annuncia un aggiornamento mensile dell'agenda dei lavori.