La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
De Luca, Fico?Se buongiorno si vede dal mattino buonanotte
8 set 2025
De Luca, Fico?Se buongiorno si vede dal mattino buonanotte

"Ho ascoltato anche ieri l'annuncio e mi sono commosso. Non ho capito chi è l'ufficiale che ha celebrato. Se il buongiorno si vede dal mattino allora buonanotte. Noi avevamo deciso qualche mese fa di discutere prima dei programmi e poi dei nomi. Poi hanno hanno fatto una fuga in avanti e non va bene". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca intervenendo a L'Aria che tira su La7. Parlando della presentazione di Fico ieri a Napoli, alla presenza di Conte, ha proseguito: "Ho visto che è arrivato e ci ha illuminato di immenso". Infine non ha mancato una stoccata al Pd e al fatto di non essere stato invitato alla festa dell'Unità: "Non mi hanno invitato ed hanno mantenuto il livello di cafoneria". De Luca ha ribadito che è ancora in attesa dei programmi "altrimenti è politica politicante".

