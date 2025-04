Dazi e partnership transatlantica: la Commissione UE pronta a negoziare e difendere gli interessi economici

I dazi vanno contro la logica politica ed economica di una partnership commerciale transatlantica profonda e di lunga data del valore di 1.600 miliardi di euro nel 2023, e questa è la più grande partnership commerciale e di investimento al mondo. I mercati finanziari globali hanno già reagito male a questi sviluppi con una massiccia volatilità e vendite negli ultimi giorni. Pertanto, da parte della Commissione, continueremo a monitorare da vicino gli sviluppi finanziari nei giorni e nelle settimane a venire. Siamo pronti a negoziare un risultato reciprocamente accettabile difendendo i nostri interessi economici. Non c'è bisogno di continuare a danneggiare gli Stati Uniti. la nostra e la nostra economia. Abbiamo offerto tariffe zero per zero per i beni industriali. Ma ovviamente, se necessario, siamo anche pronti a rispondere con contromisure per proteggere i nostri interessi, le nostre persone e le nostre aziende". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis nella conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo.