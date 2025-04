Dazi e inerzia del governo: famiglie italiane a rischio sovraindebitamento

"La sciagurata scelta dei dazi e l'inerzia del governo potrebbero portare le famiglie italiane in difficoltà, molte in situazioni limite" anche "di sovraindebitamento. L'impegno del Pd è a monitorare e fare proposte per aggiornare la normativa e offrire strumenti efficaci di prevenzione e tutela" dei cittadini. Lo ha annunciato la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga durante una conferenza stampa a Montecitorio.

Tra i partecipanti all'appuntamento anche il capogruppo PD in Commissione Bilancio, Ubaldo Pagano, il deputato Silvio Lai della Commissione Bilancio e la senatrice Cristina Tajani della Commissione Finanze, oltre a rappresentanti di Caritas, Federconsumatori, Favor Debitoris.

Durante la conferenza stampa i democratici hanno ricordato un emendamento della Lega, "sventato" alcuni mesi fa, "che avrebbe consentito alle banche di non rimborsare i costi in caso di estinzione anticipata dei mutui, per un valore di circa 1 miliardo di euro". Pagano ha avvertito: "Gli uffici relazioni esterne degli istituti bancari torneranno alla carica...".

Secondo Lai, la necessità di fronteggiare le difficoltà finanziarie portate dai dazi "può diventare un macro-tema di opposizione unitaria" perché soprattutto in momenti delicati come questo "serve avvicinare le istituzioni ai cittadini". Tajani ha parlato della proposta che porta la sua prima firma al Senato e che prevede, tra le altre cose, di "mettere in piedi luoghi di consulenza rispetto alle situazioni di sovraindebitamento. Il Senato, inoltre, ha appena istituito una commissione di inchiesta su banche e sistema assicurativo che vorremmo possa rendersi utile", anche in questo contesto.