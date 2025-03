Dazi di Trump su auto e componenti: impatto sui costi Tesla, dice Musk

I dazi imposti da Donald Trump su tutte le auto importate riguardano anche i componenti, inclusi i motori e le trasmissioni. Le tariffe sui componenti "scatteranno non oltre il 3 maggio", mentre quelle sulle auto completamente assemblate alla mezzanotte del 3 aprile. Commentando i dazi, Elon Musk ha messo in evidenza che le tariffe avranno un effetto sui prezzi dei componenti di Tesla che arrivano da altri Paesi. "L'impatto sui costi non è trascurabile", ha detto Musk.