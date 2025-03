Dazi di Trump minacciano utili dei produttori europei: Stellantis e Volkswagen più colpite

I dazi di Trump sulle importazioni dal Messico e dal Canada rischiano di cancellare 5,88 miliardi di dollari di utili operativi per i grandi produttori europei e le più colpite sarebbero Stellantis e Volkswagen se non verranno attuate misure di mitigazione. E' quanto riportano gli analisti di Bloomberg Intelligence.

Le case automobilistiche europee, tra cui anche Bmw e Mercedes, producono in Messico e vendono negli Usa 620.000 veicoli, mentre Stellantis importa anche dal Canada circa 170.000 unità. Nel dettaglio sono 417 mila veicoli Stellantis, 301 mila Volkswagen, 59 mila Bmw e 516 mila Mercedes. E si traduce in un impatto sull'ebit di 3,44 miliardi per Stellantis, di 1,77 miliardi per Volkswagen, di 552 milioni per Bmw e di 123 milioni per Mercedes.

"Le case automobilistiche dell'Ue hanno la possibilità di spostare la produzione negli stabilimenti statunitensi, ma questo richiederà tempo e comporterà costi più elevati" spiegano gli analisti che stimano in 3.500 dollari per veicolo, complessivamente un costo di quasi 2,8 miliardi. Se invece, ma gli analisti ritengono improbabile l'ipotesi, il costo venisse trasferito sugli acquirenti, le case automobilistiche dovrebbero aumentare i prezzi dei veicoli fino a 10.000 dollari.