Davanti al Capitol una scultura anti Trump, 'Dictator approved'

Gli artisti che l'anno scorso crearono una scultura a forma di escrementi appoggiati su una riproduzione gigante della scrivania di Nancy Pelosi per protesta contro la rivolta a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 hanno colpito ancora. In questo caso, riporta il Washington Post, l'opera si chiama 'Dictator approved', 'approvata da un dittatore', ed è comparsa ieri sul National Mall, di fronte al Congresso, nello stesso punto di quell'altra. Si tratta di una scultura alta 2,4 metri che raffigura una mano dipinta dorata con il pollice alzato in segno di 'ok' che schiaccia l'iconica corona verde della Statua della Libertà. Per gli autori, si legge in una nota del National Park Service che ha dato l'autorizzazione ad esporla, "Dictator Approved' è una "risposta alla parata militare del 14 giugno e all'autoritarismo". Lo scopo della statua, si sottolinea, è quello di richiamare l'attenzione "sugli elogi che leader oppressivi hanno rivolto a Donald Trump". Sui quattro lati della base ci sono altrettante targhe con citazioni di Vladimir Putin ("Il presidente Trump è un uomo molto brillante e di talento"), il primo ministro ungherese Viktor Orbán ("La persona più rispettata e temuta è Donald Trump"), l'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ("Abbiamo molti valori in comune. Ammiro il presidente Trump") e il nordcoreano Kim Jong Un ("Eccellenza." Un rapporto "speciale". "Lo straordinario coraggio del presidente Trump").