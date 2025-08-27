Mercoledì 27 Agosto 2025

“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
27 ago 2025
Danimarca convoca il diplomatico Usa sulla Groenlandia

La Danimarca ha convocato l'incaricato d'affari statunitense dopo un servizio della televisione pubblica che riferiva di "tentativi di ingerenza" in Groenlandia, territorio autonomo del regno scandinavo ambito dall'amministrazione Trump: lo ha reso noto oggi il ministro degli Esteri, Lars L›kke Rasmussen.

"Qualsiasi tentativo di ingerenza negli affari interni del regno sarà ovviamente inaccettabile", ha affermato Rasmussen in un comunicato stampa. "Ho chiesto al ministero degli Esteri di convocare l'incaricato d'affari americano per una riunione al ministero", ha aggiunto.

© Riproduzione riservata