Danimarca, caccia in volo sull'isola di Bornholm

Un caccia danese ha sorvolato l'isola di Bornholm in un'azione che mira a far rispettare la sovranità del Paese e fornire supporto agli aerei civili dopo che droni più volte hanno fatto irruzione nel proprio spazio aereo. La polizia di Bornholm ha confermato l'attività militare, mentre la Difesa ha preferito non commentare.

Permangono in allerta per due F-16, che sono in standby nella base aerea di Skrydstrup e possono decollare con un preavviso di pochi minuti 24 ore su 24 così da poter rispondere ad attività aeree che minaccino la sicurezza della Danimarca o costituiscano un pericolo per il traffico aereo.

Intanto ieri sera ancora un drone è stato osservato sull'aeroporto di Bardufoss, e un aereo norvegese è stato dirottato verso l'aeroporto Gardermoen di Oslo.

Copenaghen ha disposto il divieto di volo a tutti i droni civili per tutta la settimana: la Danimarca ospiterà la riunione informale dei capi di Stato e di governo il primo ottobre e la conferenza della Comunità politica europea il giorno successivo.