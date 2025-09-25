Giovedì 25 Settembre 2025

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
25 set 2025
Danimarca, avvistati droni in altri quattro aeroporti

Dopo l'avvistamento di ieri a Aalborg

La polizia danese ha ricevuto alle 4:21 odierne segnalazioni dell'avvistamento di droni nei pressi dell'aeroporto di Billund, nel centro della Danimarca. Lo spazio aereo è stato chiuso per un'ora. Altri droni sono stati segnalati attorno alle 22 di ieri negli scali di Esbjerg, Soenderborg e Skrydstrup, dopo che un avvistamento aveva portato alle chiusura dell'aeroporto di Aalborg. "Non è stato possibile abbattere i droni né individuare gli operatori" ha detto la polizia. Il traffico aereo ora è regolare. I ministri della difesa, Troels Lund Poulsen e della giustizia, Peter Hummelgaard, terranno una conferenza stampa in mattinata.

