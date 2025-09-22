Domenica 21 Settembre 2025

Domenica 21 Settembre 2025

22 set 2025
Danimarca annuncia un 'cambio di posizione' sulla Palestina

"Desideriamo cambiare la nostra posizione, affinché non sia Israele, ma il popolo palestinese stesso, a prendere le decisioni e ad agire in modo che la Danimarca riconosca la Palestina. Questo è qualcosa che speriamo di poter fare". Lo ha detto il ministro degli Esteri danese Lars Loekke Rasmussen annunciando che in giornata fornirà dettagli più precisi in merito a quali ritiene essere i criteri necessari per un riconoscimento della Palestina da parte di Copenaghen.

"Finora abbiamo di fatto concesso a Israele il diritto di veto sulla questione, poiché abbiamo affermato che il riconoscimento danese della Palestina avverrà solo quando sarà stata negoziata una soluzione a due Stati" ha dichiarato il ministro in un video pubblicato su instagram. "E questa soluzione sembra ancora lontana, se si guarda a cosa sta accadendo non solo a Gaza, ma anche con gli insediamenti in Cisgiordania e la dichiarata opposizione del governo Netanyahu a una soluzione a due Stati" ha aggiunto il ministro, che è già a New York per partecipare all'assembliea generale dell'Onu in cui si parlerà della situazione a Gaza e del riconoscimento della Palestina.

