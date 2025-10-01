Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
1 ott 2025
Danimarca, 'abbiamo il mandato per abbattere i droni'

"In Danimarca abbiamo mandato per abbattere i droni, in generale sono a favore". Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen nel doorstep prima del vertice Ue di Copenaghen dove i dossier dei droni e del riarmo sono centrali. Su eventuali perplessità dai Paesi del Sud europea sulla corsa al riarmo contro la minaccia russa, Frederiksen ha sottolineato: "E' una cosa che riguarda tutti, è capitata a noi, alla Polonia e può capitare ad altri. Dobbiamo guardare alla guerra ibrida da una prospettiva europea e non nazionale".

GuerraUcraina