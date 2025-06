Damien Comolli è il nuovo direttore generale della Juventus: lo ha ufficializzato il club bianconero. "Sono felice e onorato di entrare a fare parte di una Società unica, per storia, identità e prospettive - le dichiarazioni del francese classe 1972 ai canali ufficiali della società - metterò a disposizione di Juventus la mia esperienza fin dal primo giorno con l'obiettivo di essere vincenti come deve essere la Juventus e come meritano i nostri tifosi".

Nel curriculum le esperienze in club come Arsenal, Tottenham, Liverpool, Fenerbahçe e al Tolosa, dove ha guidato il club alla promozione in Ligue 1 e alla vittoria in Coupe de France.