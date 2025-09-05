Damiano David, arriva Talk to me feat. Tyla e Nile Rodgers

Damiano David annuncia il nuovo singolo Talk to me, in uscita il 12 settembre, che nasce dalla collaborazione con Tyla, vincitrice di un Grammy Award© nella categoria Best African Music Performance 2024 e del leggendario e plurivincitore di Grammy Award© Nile Rodgers.

Damiano ha dichiarato: "In quest'ultimo periodo, e con l'avvicinarsi del tour, è arrivata una nuova ondata di ispirazione. Talk to me è nata così, ma a renderla speciale per me è stato sapere che Nile Rodgers volesse lavorare al pezzo e impreziosirlo con la sua chitarra. Inoltre, mentre la scrivevo, l'ho sempre immaginata come un duetto. Ultimamente mi sono ritrovato ad ascoltare spessissimo Water di Tyla, mi piace molto la sua voce, per questo ho voluto che la cantasse con me. Questa doppia validazione da parte di due artisti che ammiro, è molto significativa per me".

Rispetto alla sua collaborazione con Damiano, Tyla ha detto: "Sono così felice di questa collaborazione con Damiano e Nile. Realizzare questo brano insieme è stato divertente e molto stimolante, è bellissimo vedere come i nostri stili si siano uniti per creare qualcosa di così fresco ed elettrizzante. Abbiamo sperimentato, condiviso idee, e la canzone è nata in maniera molto naturale".

Anche la leggenda della chitarra Nile Rodgers ha voluto commentare questa collaborazione: "Quando ho ricevuto la canzone da Damiano e Tyla, ho amato molto le vibes che mi ha trasmesso e ho voluto che la mia chitarra diventasse la terza voce di questo brano. Talk To Me è stato un progetto molto divertente su cui lavorare!".

Questo singolo arriva dopo Funny little fears, album certificato in 9 Paesi che ha già superato gli 800 milioni di stream globali, e il cui long video di lancio ha guadagnato una candidatura ai VMA's 2025, oltre alla nomination come Best Push performance per il brano Next Summer.

Dopo un breve tour nei più importanti festival estivi, la prossima settimana prenderà il via il World Tour 2025, che vedrà l'artista impegnato in oltre 30 date tra Europa, Australia, Nord America, Sud America e Asia.