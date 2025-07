Damasco, 'cominciato il ritiro dell'esercito da Sweida'

L'esercito siriano ha cominciato il ritiro dalla città meridionale di Sweida, nel sud del Paese, a maggioranza drusa. Lo ha riferito il ministero della Difesa dopo l'annuncio di un cessate il fuoco per mettere fino ai sanguinosi scontri degli ultimi giorni. "Le forze armate hanno iniziato il ritiro dalla città di Sweida in conformità con i termini dell'accordo raggiunto dopo la conclusione delle operazioni di rastrellamento contro i gruppi fuorilegge", ha dichiarato il ministero di Damasco in una nota, senza menzionare il ritiro di altre forze siriane dispiegate nella città.