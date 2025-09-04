Mercoledì 3 Settembre 2025

4 set 2025
  3. Dall'Ue 761 milioni di euro a 478 giovani ricercatori

Dall'Ue 761 milioni di euro a 478 giovani ricercatori

Italia settima con 30 progetti, ma gli italiani premiati sono 55

Italia settima con 30 progetti, ma gli italiani premiati sono 55

Italia settima con 30 progetti, ma gli italiani premiati sono 55

Il Consiglio Europeo della Ricerca (Erc) ha assegnato 761 milioni di euro a 478 giovani ricercatori tramite gli 'starting grant', dedicati a sostenere scienziati all'inizio della carriera. L'Italia è settima in classifica con 30 progetti finanziati, mentre sul podio ci sono Germania (99), Regno Unito (60) e Paesi Bassi (44). Gli italiani premiati sono però 55, secondi dopo i tedeschi (87).

"Mi dà speranza il fatto che l'Europa sostenga tutte queste menti brillanti - dice Maria Leptin, presidente dell'Erc - eppure potremmo fare di più: solo il 12% delle proposte è stato finanziato, anche se quelle eccellenti erano molte di più".

