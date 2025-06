Dall'Egitto all'Argentina, Cdm nomina i nuovi ambasciatori

Il Consiglio dei ministri ha confermato la lista di nuovi ambasciatori proposta dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo la seduta di una settimana fa in cui diverse nomine erano rimaste in sospeso. A quanto si apprende, fra le nomine a cui è arrivato il via libera, quella del nuovo capo missione in Egitto, dove al posto di Michele Quaroni approda Agostino Palese, finora ambasciatore in Etiopia, sede in cui è stato nominato Sem Fabrizi. Fabrizio Nicoletti è il nuovo ambasciatore in Argentina al posto di Fabrizio Lucentini, mentre Giuseppe Scognamiglio in Ungheria prende il posto di Manuel Jacoangeli.

Tra le novità nelle sedi in Africa, anche Vincenzo Del Monaco in Kenya al posto di Roberto Natali e in Mali Lorenzo Tomassoni al posto di Stefano Dejak. Sono stati decisi anche gli ambasciatori in Romania (Laura Aghilarre al posto di Alfredo Maria Durante Mangoni), Malesia (Raffaele Langella al posto di Massimo Rustico), Repubblica Dominicana (Sergio Maffettone al posto di Stefano Queirolo Palmas), Cuba (Simona De Martino a Cuba al posto di Roberto Vellano), Danimarca (Giuliana Del Papa al posto di Stefania Rosini), Repubblica Ceca (Alessandro Gaudiano al posto di Mauro Marsili), Cipro (Antonella Cavallari al posto di Federica Ferrari Bravo), e Luigi Maria Vignali a Ginevra ambasciatore presso le organizzazioni internazionali al posto di Vincenzo Grassi.