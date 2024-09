Dal 9 settembre card da 500 euro a 1,3 milioni di famiglie

Da lunedì 9 settembre al via la distribuzione della nuova carta 'Dedicata a Te' del valore di 500 euro a nucleo familiare per alimentari, carburante o abbonamenti tpl. Lo annuncia il ministero dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste sottolineando che a beneficiarne sono 1.330.000 nuclei familiari, con reddito Isee inferiore a 15.000 euro. La carta può esser ritirata agli uffici postali dopo aver ricevuto la comunicazione dal Comune di residenza. Sono esclusi i cittadini che usufruiscono di altri contributi pubblici. "Dal Governo Meloni un aiuto concreto", ha detto il ministro Francesco Lollobrigida. Quest'anno all'iniziativa sono destinate maggiori risorse: 600 milioni che hanno permesso di aumentare il valore della carta a 500 euro a nucleo familiare. Per i possessori della carta, che abbiano i requisiti anche nel 2024, l'importo di 500 euro si ricaricherà automaticamente. La lista di prodotti acquistabili è stata ampliata rispetto al 2023, includendo anche prodotti Dop e Igp, ortaggi surgelati e prodotti da forno surgelati. I nuclei familiari potranno anche beneficiare della scontistica del 15% che il Governo ha assicurato anche quest'anno assieme alla Grande Distribuzione. Le società di gestione dei punti di distribuzione carburanti hanno inoltre sottoscritto specifiche convenzioni con il Mimit pubblicate sul sito istituzionale. Il primo acquisto con la Carta deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024 e l'importo totale assegnato deve essere interamente utilizzato entro il 28 febbraio 2025. Sul sito del Masaf sarà predisposta una sezione dedicata dove sarà possibile reperire maggiori informazioni. "Dopo i riscontri positivi registrati dalla carta Dedicata a te nel 2023 - ha detto Lollobrigida - abbiamo voluto rilanciare la carta dedicata a te aumentando i beneficiari e le risorse disponibili per i nuclei familiari. Questo provvedimento ribadisce l'attenzione del Governo Meloni nei confronti delle famiglie che vivono un momento di difficoltà e allo stesso tempo rappresenta un sostegno e stimolo alle filiere produttive italiane. Una misura concreta e strutturale, non un semplice spot, che va nella direzione della crescita del Sistema Italia per garantire a tutti accessibilità economica a prodotti sani sostenibili e di qualità".