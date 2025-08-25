Dagli Usa aumentano richieste asilo in Canada dopo arrivo Trump

Cresce il numero americani che chiedono lo status di rifugiato in Canada dall'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca lo scorso gennaio. Secondo i dati pubblicati dall'Immigration and Refugee Board canadese, nella prima metà del 2025 le domande sono state di più che in tutto il 2024. Per ottenere asilo in Canada, i richiedenti devono convincere le autorità di Ottawa che nessun luogo negli Stati Uniti è sicuro per loro.

Sebbene la quota Usa sul totale dei richiedenti asilo sia esigua - 245 su circa 55.000 - il fenomeno riflette la crescente paura per molte delle politiche aggressive di Trump in materia di immigrazione, assistenza sanitaria e diritti Lgbtq+. L'accettazione da parte di Ottawa di rifugiati provenienti dagli Stati Uniti è sempre stata storicamente bassa. I richiedenti asilo provenienti da altri paesi che attraversano il confine terrestre dagli Usa vengono spesso respinti in base a un accordo bilaterale, con la motivazione che dovrebbero presentare domanda di asilo nel primo paese "sicuro" in cui arrivano.

Sebbene i dati non mostrino il motivo della richiesta dello status di rifugiato, otto avvocati specializzati in immigrazione hanno rivelato a Reuters di ricevere segnalazioni di un numero sempre maggiore di trans americani che desiderano andarsene.