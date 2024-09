Da oggi in Germania i controlli anti-migranti ai confini

Come annunciato dal cancelliere Olaf Scholz, la Germania da questa mattina ha ristabilito per la durata di almeno sei mesi, eventualmente prorogabili, i controlli alle frontiere in funzione anti-immigrazione clandestina, sospendendo di fatto la libera circolazione di Schengen. La ministra dell'Interno, Nancy Faeser, ieri ha dichiarato che l'obiettivo della decisione è "di combattere l'immigrazione illegale" e di "fermare i criminali e identificare e fermare gli estremisti islamici in anticipo". Le misure includono controlli ai posti di frontiera con i Paesi confinanti e controlli a caso da parte della polizia federale. (ANSA-AFP).