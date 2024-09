Da Milano a Firenze, in Italia sono 6 le città da 15 minuti

Sono 6 in Italia le 'città da 15 minuti': a Milano, Torino, Livorno, Genova, Bologna e Firenze almeno il 90% della popolazione può soddisfare gran parte delle sue necessità a meno di 15 minuti di distanza. E' uno dei dati che emerge dallo studio realizzato da Matteo Bruno, Hygor Piaget Monteiro Melo, Bruno Campanelli e Vittorio Loreto, dei Sony Computer Science Laboratories - Rome in collaborazione con Sapienza Università di Roma e il Centro Ricerche Enrico Fermi, e pubblicato questa settimana su Nature Cities. "Il concetto della 'città di 15 minuti', ossia la possibilità per una persone di poter soddisfare gran parte dei propri bisogni quotidiani nel raggio di 15 minuti a piedi o in bicicletta, è un elemento considerato di grande rilevo per il miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente - ha detto Loreto all'ANSA - e in questo lavoro abbiamo sviluppato per la prima volta uno strumento in grado di misurare come e quali città vi rientrano". Ne è nato così uno strumento online in cui sono presenti i dati completi, con i servizi essenziali come scuole e ospedali fino ai ristoranti o luoghi ricreativi, di migliaia di città di tutto il mondo tra cui una 50ina italiane. Delle città italiane analizzate solo 6 garantiscono servizi a 15 minuti (a piedi) per almeno il 90% della popolazione mentre ad esempio a Roma solo il 71% della popolazione rientra nei 15 minuti, a Napoli appena il 60%. Lo strumento vuole aiutare nella distribuzione dei servizi.