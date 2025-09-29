Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Regionali Valle d'AostaSciopero treni 3 ottobreFlotilla oggiElezioni MoldaviaSinner Atp Pechino
Acquista il giornale
Ultima oraDa Marina alert a Flotilla mercoledì, poi Alpino si ferma
29 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Da Marina alert a Flotilla mercoledì, poi Alpino si ferma

Da Marina alert a Flotilla mercoledì, poi Alpino si ferma

Nave darà messaggio a imbarcazioni a 120 miglia nautiche da Gaza

Nave darà messaggio a imbarcazioni a 120 miglia nautiche da Gaza

Nave darà messaggio a imbarcazioni a 120 miglia nautiche da Gaza

Tra le cento e le centoventi miglia nautiche di distanza dalle coste della Striscia di Gaza, la nave Alpino della Marina militare italiana - che al momento segue a distanza le imbarcazioni per eventuali soccorsi - invierà una comunicazione alla Global Sumud Flotilla in cui sarà specificato, in sintesi, che la nave militare ferma in quella zona la propria navigazione e per loro proseguire sarà pericoloso. Questo avviso, visto l'andamento della Flotilla, potrebbe avvenire prevedibilmente mercoledì.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Gaza