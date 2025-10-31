Venerdì 31 Ottobre 2025

Maurizio Sacconi
Da lunedì al via raccolta firme maggioranza per il referendum

Capigruppo inviano richiesta alle Camere.Indicati i coordinatori

Partirà dalla prossima settimana la raccolta delle firme tra i parlamentari di maggioranza per chiedere il referendum confermativo della riforma della giustizia, che è stata approvata ieri. Il passaggio segue la richiesta formale che i capigruppo del centrodestra di Camera e Senato hanno inviato ai rispettivi segretari generali per attivare le procedure e la conseguente certificazione. E' quanto si apprende da fonti parlamentari.

Per i deputati, serviranno 80 firme pari a un quinto dei parlamentari, 40 al Senato. Nella comunicazione dei capigruppo, il centrodestra ha anche indicato 3 deputati e 3 senatori che seguiranno le procedure e andranno poi a depositare, in Cassazione, le firme raccolte. Alla Camera sono Sara Kelany (FdI), Enrico Costa (FI) e Simona Matone (Lega) e al Senato Marcello Pera (FdI), Erika Stefani (Lega) e Pierantonio Zanettin (FI).

© Riproduzione riservata

