Dà in escandescenze e appicca incendio a Malpensa, bloccato

Mercoledì 20 Agosto 2025
Il mezzo sorriso della premier
Pier Francesco De Robertis
Il mezzo sorriso della premier
20 ago 2025
Paura tra i passeggeri, terminal 1 evacuato per precauzione

Un ventottenne originario del Mali ha dato in escandescenza questa mattina al terminal 1 dell'aeroporto milanese di Malpensa dove ha appiccato un incendio provocando alte fiamme nei pressi del gate 13 e allarme fra i passeggeri.

L'uomo ha anche iniziato a spaccare i monitor dei check-in con un martello. E' stato bloccato dagli addetti alla sicurezza di Sea, la società che gestisce l'aeroporto, e fermato dalla Polaria. Nel frattempo sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare il terminal in via precauzionale mentre hanno messo in sicurezza l'area. L'attività dello scalo è poi ripresa.

L'uomo è accusato di danneggiamento aggravato. Fino ad ora il ventottenne, che ha una protezione sussidiaria, non aveva mai avuto problemi. E' già stato fissato per domani il processo per direttissima.

© Riproduzione riservata

