Da Buttafuoco a Belen, Radio Rai tra tradizione e novità

Una rubrica mattutina di Pietrangelo Buttafuoco e la musica raccontata da Noemi su Radio 1, spazio al buonumore con i nuovi contenitori quotidiani di Belen Rodriguez e Elenoire Casalegno su Radio 2, le rubriche dedicate alla cultura e gli eventi su Radio 3. È un mix di novità e tante conferme il palinsesto di Radio Rai, svelato in una serata di festa all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

Un'offerta - come sottolineato da Marco Caputo, direttore di Rai Radio - che si articola su dodici canali, tra generalisti e specializzati, e i podcast original che arricchiscono la library di RaiPlay Sound. 163 Giornali Radio nazionali e 18 regionali vanno in onda settimanalmente su Radio1, alternandosi a spazi di attualità, politica, cronaca, fili diretti e speciali, insieme a 1.600 ore di sport all'anno. Più musica è la parola d'ordine di Radio2, che spinge sulla strada dell'intrattenimento con nuovi programmi e conduzioni. Radio3 è la radio del dibattito culturale e dell'approfondimento, con una proposta musicale ricca e iniziative per la valorizzazione dei giovani talenti.

RADIO 1 - "Radio 1 è molto più di un canale di sole news - sottolinea il direttore Nicola Rao -. È uno sguardo sul Paese e sul mondo, capace di rappresentare la realtà da diverse prospettive". Il palinsesto ruota attorno alle edizioni del Giornale Radio, che ogni ora accompagna gli ascoltatori con il racconto della giornata, insieme all'ampio spazio alle cronache sportive che da sempre caratterizzano la rete. Per il resto c'è un mix di tradizione e novità. A partire dalla nuova rubrica quotidiana di Pietrangelo Buttafuoco 'Lupus in fabula': una pillola mattutina che vuole essere un laboratorio letterario calato nell'attualità: nell'esordio, ricordando la vicenda di Enzo Tortora, il conduttore leggerà un passo del Conte di Montecristo. Ci sono anche novità più pop, come 'Non solo parole', la musica raccontata da Noemi che come primo ospite avrà Giuliano Sangiorgi, o 'Tutti a tavola', spazio condotto da Francesco Panella dedicato al food, che vedrà come primo ospite Beppe Fiorello. E ancora: le 'Storie in giallo' con Vittoria Abate e la criminologa Flaminia Bolzan, e 'Grandi bellezze', focus sulle meraviglie italiane con Noemi Giunta. Poi tornano tutti i programmi consolidati della rete: da Radio anch'io' di Giorgio Zanchini a 'Zapping' di Giancarlo Loquenzi, da 'Un giorno da pecora' con Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a 'Eta Beta', programma di alfabetizzazione digitale per boomer con Massimo Cerofolini. Confermati anche 'Ping pong' di Annalisa Chirico e 'Il rosso e il nero' con Francesco Storace e Vladimir Luxuria.

RADIO 2 - "Il claim 'Ritorno al futuro' sintetizza al meglio il piano di rilancio, volto a restituire a Radio 2 quella posizione centrale nel panorama delle radio nazionale, da tempo non in linea con il prestigio consolidato negli anni - spiega il direttore Giovanni Alibrandi -. Una radio più pop, frizzante, ritmata, ricca". Tra le novità più attese 'Radio2 Matti da legare', contenitore del pomeriggio all'insegna del divertimento con Belen Rodriguez, Barty Colucci, Mario Benedetto e Vincenzo De Lucia. La trasmissione ha determinato lo spostamento alle 19.45, tra qualche polemica, di 'Caterpillar', storico programma in onda da 29 anni con Massimo Cirri, Sara Zambotti e Paolo Labati per "fare comunità e mettersi in ascolto di chi ascolta". Altra novità è 'Radio2 Music Room', sempre nel pomeriggio, tra musica e buonumore con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Confermatissimi 'Radio 2 Social Club' con Ema Stokholma e Luca Barbarossa, 'Il Ruggito del Coniglio', programma cult giunto alla 30/a edizione con Marco Presta e Antonello Dose e 'Lillo e Greg 610'. Attualità e politica saranno al centro di 'Stai Serena', nuovo programma quotidiano di Serena Bortone. Per lo sport arriva 'Nel pallone' sabato e domenica pimeriggio con Marco Lollobrigida, Federica Gentile e Federico Vespa. Nuovo contenitore anche al mattino con 'Good morning Radio2' per iniziare la giornata tra musica e buonumore con Elenoire Casalegno e Max Zoara e nel pomeriggio con 'A qualcuno piace Radio2', spazio dedicato all'attualità con tono semiserio insieme ad Andrea Perroni e Diletta Parlangeli. In serata 'Chiamami Radio2', nuovo appuntamento con il filo diretto con i radioascoltatori.

RADIO 3 - Il palinsesto di Radio 3 è costruito sulla conferma dei tre pilastri lo hanno caratterizzato negli ultimi anni. Primo 'Radio3 Suite', 7 giorni su 7, dalle 20 circa alla mezzanotte con il meglio dei cartelloni lirici, sinfonici, cameristici, jazzistici, teatrali nazionali e non. Poi 'Fahrenheit', in onda dalle 15 alle 18 dal lunedì al venerdì con tutta la produzione letteraria con l'appuntamento di 'Ad alta voce', gli audiolibri di Radio3 in onda ogni giorno alle 17, di gran lunga la trasmissione più fruita su Raiplaysound, sia in streaming sia on demand. Terzo pilastro, l'attualità con l'abbinata 'Prima Pagina', cioè la rassegna stampa storica di Radio3 in onda ogni giorno dalle 7.15, e 'Tutta la città ne parla', il programma di approfondimento costruito ogni mattina dalle 10 sugli argomenti più richiesti dagli ascoltatori. Ma - come spiega il direttore Andrea Montanari - "a fianco a questi tre asset, abbiamo costruito in questi anni una serie nutrita di nuovi programmi", nati anche per "coinvolgere il più possibile i giovani". Tra gli eventi: 'Voci in Barcaccia', concorso internazionale dedicato alle nuove voci liriche, 'Futuradio', la festa di Radio3 dedicata al Futuro ed in particolare all'IA che si svolgerà anche quest'anno a Bolzano, dal 24 al 26 ottobre e la serata evento il 2 ottobre in Sala A a via Asiago per celebrare il genio creativo di Napoli nell'ambito dei festeggiamenti dei 2500 anni del capoluogo partenopeo.